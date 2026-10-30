Día de Muertos: qué significan los siete niveles del altar

El altar de muertos, tradición mexicana, que honra a seres queridos, quienes han partido de este mundo, pero que les da la bienvenida en su visita durante el 2 de noviembre.
Millones de familias preparan sus altares, de diferentes formas, incluyendo los elementos simbólicos que guían y recuerdan a las almas.
El altar debe contar con siete niveles.
- En el primero, Se coloca la fotografía o imagen de un santo o virgen a quien la familia sea devota, sirviendo como guía espiritual.
- El segundo nivel, está dedicado a las almas que se encuentran en el purgatorio para que el difunto tenga permiso de salir y visitar a sus seres queridos, colocando un arco de flores de cempasúchil, para salir.
- Nivel 3, se coloca sal como símbolo de purificación del espíritu, ayudando a que el cuerpo del difunto no se corrompa en su trayecto.
- Cuatro, se coloca pan de muerto que representa la Eucaristía y el ciclo entre la vida y la muerte.
- Quinto nivel, se colocan los platillos, frutas de temporada, agua y bebidas que el difunto disfrutaba en vida para atraerlo con su aroma.
- Nivel 6, se pone el retrato de la persona a quien se dedica la ofrenda.
- En el último escalón se forma una cruz con pétalos, semillas o cal para simbolizar la protección y la esperanza, además de marcar el cierre del recorrido.
Sin embargo, los altares, también pueden contar con diferentes niveles.
- Dos niveles: Representan el cielo y la tierra.
- Tres niveles: Incluyen el cielo, el purgatorio y la tierra.
- Siete niveles: Simbolizan los pasos necesarios para que un alma descanse en paz.
Cada nivel y elemento tiene un significado especial que conecta a vivos y muertos en esta celebración única, no es necesario, realizar un altar grande, o con muchos elementos, lo principal es querer recordar con cariño a quienes partieron.