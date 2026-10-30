Día de Muertos: qué significan los siete niveles del altar

Por: Danea Lázaro 29 Octubre 2026, 13:16 Compartir

Conoce el significado de los siete niveles del altar de muertos y los elementos tradicionales que honran a los difuntos durante su visita el 2 de noviembre

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El altar de muertos, tradición mexicana, que honra a seres queridos, quienes han partido de este mundo, pero que les da la bienvenida en su visita durante el 2 de noviembre. Millones de familias preparan sus altares, de diferentes formas, incluyendo los elementos simbólicos que guían y recuerdan a las almas. El altar debe contar con siete niveles. En el primero, Se coloca la fotografía o imagen de un santo o virgen a quien la familia sea devota, sirviendo como guía espiritual.

El segundo nivel, está dedicado a las almas que se encuentran en el purgatorio para que el difunto tenga permiso de salir y visitar a sus seres queridos, colocando un arco de flores de cempasúchil, para salir.

Nivel 3, se coloca sal como símbolo de purificación del espíritu, ayudando a que el cuerpo del difunto no se corrompa en su trayecto.

Cuatro, se coloca pan de muerto que representa la Eucaristía y el ciclo entre la vida y la muerte.

Quinto nivel, se colocan los platillos, frutas de temporada, agua y bebidas que el difunto disfrutaba en vida para atraerlo con su aroma.

Nivel 6, se pone el retrato de la persona a quien se dedica la ofrenda.

En el último escalón se forma una cruz con pétalos, semillas o cal para simbolizar la protección y la esperanza, además de marcar el cierre del recorrido.



Sin embargo, los altares, también pueden contar con diferentes niveles.

Sin embargo, los altares, también pueden contar con diferentes niveles. Dos niveles: Representan el cielo y la tierra.

Tres niveles: Incluyen el cielo, el purgatorio y la tierra.

Siete niveles: Simbolizan los pasos necesarios para que un alma descanse en paz. Cada nivel y elemento tiene un significado especial que conecta a vivos y muertos en esta celebración única, no es necesario, realizar un altar grande, o con muchos elementos, lo principal es querer recordar con cariño a quienes partieron.