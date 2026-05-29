Día de la Hamburguesa: un platillo popular que a todos gusta

La hamburguesa, uno de los platillos más populares tiene un día especial para festejarse, y es que su impacto en todo el mundo es imposible de negarlo

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Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa.

La hamburguesa, ese platillo que a todos nos gusta y que se ha popularizado tanto a nivel mundial, haciéndola casi imposible no prepararlo en casa o encontrarlo en los menús de todos los restaurantes y demás puntos de comida.

Su origen puede remontarse a cuando las panaderías de Hamburgo comenzaron a hacer los panes redondos, de ahí se explicaría el nombre de la palabra "hamburguesa"

Una leyenda refiere que fue el 28 de mayo del año 1900 cuando un inmigrante alemán residente en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante, y lo hizo por puro azar, cuando un cliente le pidió algo rápido y que estuviera rico.

Le preparó un pan con carne de res molida y prensada, puede considerarse como un alimento sano, ya que sus ingredientes básicos son carne, pan, queso y lechuga, además de salsa de tomate y mostaza.

Pero en otros casos se le agrega jamón y otras carnes frías, según sea el presupuesto y el gusto de los comensales.

El señor Guillermo, mejor conocido con Johnny, ha vivido de primera mano la popularidad de este alimento con su restaurante de 15 años de antigüedad.

“Más de 15 años, pero viene de tradición de familia. Todo el tiempo en la familia se han dedicado a la comida, específicamente a la hamburguesa de carbón”.

Como el muchas familias han visto en este alimento una fuente de ingreso, lo que además de popular sustento de pequeños negocios.