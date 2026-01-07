Día de la Enfermera: vocación que cuida la vida de muchos

En el Día de la Enfermera, se reconoce a quienes con profesionalismo, entrega y humanidad se convierten en un apoyo esencial para los pacientes y sus familias

Este 6 de enero se conmemora el Día de la Enfermera, una fecha que reconoce una labor que va más allá de aplicar tratamientos médicos: acompañar, cuidar y estar presentes en los momentos más difíciles de la vida de los pacientes.

El personal de enfermería enfrenta jornadas largas, turnos nocturnos y decisiones que requieren precisión, vocación y empatía, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro del sistema de salud.

Una gran motivación

Con 48 años de experiencia, la licenciada en enfermería Idalia González asegura que la principal motivación de esta profesión es el contacto directo con los pacientes.

“La motivación principal es el contacto con el paciente, va creciendo el amor con el paciente, la verdad”, explicó.

Sin embargo, reconoce que el sacrificio personal es parte de esta vocación, especialmente en lo familiar.

“También tenemos el entorno familiar, eso es lo que pega. Yo creo que lo más difí cil fue dejar a mis hijos en fechas importantes, en sus cumpleaños. Eso es lo difícil, pero esta carrera te absorbe, te enamora”, declaró.

Valoran su trabajo

Idalia González señaló que, aunque el reconocimiento no siempre es constante, resulta significativo cuando se valora su trabajo.

“Es muy bonito que valoren el trabajo de uno, porque muchas veces solo se valora al médico”, expresó.

Destacó además que la cercanía con el paciente es una de las mayores aportaciones de la enfermería.

“La labor de la enfermera es muy importante porque está del lado del paciente. Platicamos con ellos y a veces eso tranquiliza más que una ampolleta”, agregó.