Otro voluminoso decomiso de metanfetaminas fue asegurado por autoridades de EU en el Puente Colombia, único cruce internacional de Nuevo León que conecta a Anáhuac con Laredo, Texas, al detener al chofer de un tractocamión cargado de baterías con 40 paquetes ocultos que transportaban la droga valuada en 2.6 millones de dólares, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

"La incautación tuvo lugar el 14 de noviembre en el puente Colombia-Solidarity, cuando un agente de la CBP remitió un camión caja que transportaba un cargamento de baterías para una inspección secundaria", reportó la oficina de CBP.

Tras un examen del agente federal y su binomio canino y del sistema de inspección tecnológica no intrusiva, los elementos de la CBP encontraron 40 paquetes que contenían un total de 131.9 kilos de la aparente metanfetamina dentro del envío.

Grupo REFORMA publicó el domingo que pese al despliegue de Fuerza Civil y la Guardia Nacional, y la militarización de la Aduana, los cargamentos millonarios de drogas están pasando por el Puente Colombia y son detectados hasta que llegan a Texas.

La Oficina del Campo de Operaciones de CBP precisó que el valor del narcótico decomisado en las calles hubiera alcanzado los 2 millones 604 mil 215 dólares.

Aunque la vocería de CBP no detalla sobre detenidos en esta operación, señaló que los Agentes Especiales de Investigaciones están indagando más sobre la incautación.

"Nuestros agentes de primera línea de la CBP mantuvieron una estricta vigilancia y frenaron un intento significativo de contrabando de metanfetamina", dijo Alberto Flores, director del puerto de Entrada de Laredo.

"Este tipo de acciones de aplicación validan nuestros esfuerzos continuos de seguridad fronteriza y evitan que este veneno llegue a las calles de EU".

De acuerdo con las autoridades estadounidenses en Laredo, éstos son los decomisos de drogas más grandes hechos en los que va del año y que cruzaron por el Puente Colombia:

- 813.2 kilos de metanfetaminas valorados en 16 millones de dólares fueron decomisados el 5 de noviembre.

- 1.9 toneladas de metanfetaminas por casi 38 millones de dólares asegurados el 29 de agosto.

- 164.6 kilos de cocaína por 4.8 millones de dólares se detuvieron el 3 de junio.

- 52.4 kilos de metanfetaminas valorados en 1 millón de dólares fueron decomisados el 14 de abril.

- Más de 813 kilos de drogas ocultos en jarrones de yeso se detectaron el 5 de noviembre.

Luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelara el megadecomiso de 813.2 kilos de metanfetaminas en el Puente Colombia, con un valor superior a los 16 millones de dólares, el Gobierno de Nuevo León evadió hablar al respecto.

Abordado al finalizar el desfile revolucionario, Marco González, titular de Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront), organismo que administra el Puerto Fronterizo Colombia, apresuró su paso y le sacó la vuelta al tema.

"Esos no son mis temas", dijo escuetamente González, al ser abordado por Grupo Reforma, evitando dar una postura sobre el paso de drogas por el único puerto fronterizo de Nuevo León y apresurándose para subir a su vehículo, afuera de Palacio de Gobierno.