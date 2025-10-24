Devuelven a perrito Rottweiler robado en San Pedro

De acuerdo con su familia, una persona llegó a entregar a Draco y dijo que encontró en un parque, por lo que solo lo dejó en la puerta de su casa y se fue

Casi una semana después que los propietarios de un perro raza Rottweiler reportaron a el secuestro de su mascota, este fue devuelto, sano y salvo a casa.

De acuerdo con su familia, una persona llegó a entregar a Draco y aseguró que lo había encontrado en un parque, por lo que solo lo dejó en la puerta de su casa y se retiró; por lo que no decidieron averiguar más al respecto.

Recordemos que el pasado viernes 17 de octubre una camioneta Toyota Sienna de reciente modelo y con placas para personas con discapacidad se percata de la presencia del cachorro.

Por lo que La mujer desciende de la camioneta y llama al cachorro quien en un principio se nota desconfiado, después se acerca y esto es aprovechado para la mujer quien lo carga y lo sube a la camioneta para después alejarse.

Se recomienda a quienes tienen una mascota que procuren no tenerlos fuera de la casa sin supervisión y que, en medida de lo posible, les coloquen algún dispositivo de rastreo en su collar, esto para evitar más casos de este tipo.