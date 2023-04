Devuelve mochila con dinero para evitar preocupar a papás

Hombre que devolvió mochila con dinero que se encontró en carretera, asegura que prefirió su paz y evitar problemas por este asunto

Por: Andrea Rodríguez

Abril 04, 2023, 14:30

Joel Hernández Orta, quien encontró una mochila con al menos $70,000 pesos y la entregó a las autoridades, agregó que decidió ser honesto y entregar esa mochila también evitando llevarle una preocupación a sus padres, con quienes vive actualmente.

Los padres de Joel son cristianos, su padre padece una enfermedad del riñón y como parte de su tratamiento le realizan diálisis.

“Soy soltero, vivo con mis padres, estoy ahí con ellos, mis padres son cristianos, entonces estar involucrado en algo donde pudiera llegar a ser detenido yo por portar eso, sería llevarles algo a mis papás, llevarles una preocupación. Mi padre tiene una enfermedad de los riñones, es dializado”, mencionó Hernández Orta.

El hombre explicó que se encontró la mochila cuando iba camino a su trabajo, en una carpintería ubicada en Juárez.

Agregó que el prefirió su paz en lugar de meterse en problemas y pues al encontrarla en la carretera lo primero que pensó es que era de alguien más y tenía que entregarla.

“Ahí estaba tirada, estaba olvidada… a veces ahí dejan cosas tiradas, normalmente pasó por ahí, como siempre checar que es y al percatarme que había una computadora y papelería, dije son de alguien.

“Yo digo no voy a perder el tiempo, no voy a meterme en problemas, dije puede que tenga reporte de robo o extravío y pasar a ser detenido pues no. Mi punto es como esa pertenencia estaba tirada pudo haber sido más, alguien pudo haber agarrado otra cosa”, agregó.

Hernández Orta agregó que la mochila se la encontró el sábado, sin embargo, la entregó hasta el lunes pues a donde acudió para entregarla en fin de semana solo había denuncia virtual.