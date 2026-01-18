Develan estatua “Pasión Mundial” frente al Estadio Monterrey

La obra fue creada por el artista José Miguel Howe, quien explicó que la pieza forma parte de su serie “UNUM”, la cual simboliza la unidad y reflexión

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, autoridades estatales y municipales develaron la escultura “Pasión Mundial” frente al Estadio Monterrey. El acto fue encabezado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, y el presidente administrativo de Rayados, Pedro Esquivel.

¿Dónde se ubica la escultura “Pasión Mundial” y quiénes participaron en su develación?

La obra fue creada por el artista José Miguel Howe, quien explicó que la pieza forma parte de su serie “UNUM”, la cual simboliza la unidad y plantea una reflexión sobre la humanidad en el contexto de eventos de alcance global.

¿Quién es el autor y qué simboliza la escultura?

De acuerdo con el alcalde de Guadalupe, la escultura tuvo un costo de 5 millones de pesos y tiene como objetivo reforzar la identidad urbana del municipio, así como la proyección internacional de Nuevo León como una de las sedes del Mundial 2026.

¿Cuánto costó la obra y cuál es su objetivo para Nuevo León?

Durante el evento también se informó que se proyecta la instalación de al menos dos esculturas más relacionadas con el Mundial de la FIFA 2026: una adicional en las inmediaciones del Estadio Monterrey y otra en el Parque del Agua, como parte de un corredor cultural impulsado por autoridades locales.