Develan busto de Mauricio Fernández, a un año de su muerte

Con este reconocimiento, se recordó la trayectoria de quien fue alcalde en cuatro ocasiones y cuya figura continúa ligada al municipio

A un año de la muerte de Mauricio Fernández Garza, San Pedro Garza García volvió a reunir a familiares, amigos, ciudadanos y trabajadores municipales para recordar al político y empresario que durante más de tres décadas estuvo ligado al desarrollo de este municipio.

El homenaje se realizó en la Presidencia Municipal, donde distintas voces destacaron las aportaciones de Fernández Garza a San Pedro, así como su interés por la cultura, el patrimonio y los proyectos de largo plazo.

Uno de los mensajes más personales fue el de su hijo, Maximiliano Fernández Zambrano, quien recordó el profundo vínculo que su padre tenía con México y señaló que para él los cargos públicos eran temporales, mientras que los valores y las acciones permanecían.

“Lo que permanece, lo que verdaderamente trasciende es tu carácter, tu integridad y el amor con el que haces las cosas. En su caso, su amor por México”, expresó.

Reconocen relación con trabajadores municipales

Durante la ceremonia también se reconoció la relación que Fernández Garza mantuvo con los trabajadores municipales.

Rafael Reyes Montemayor, líder del Sindicato de Trabajadores del Municipio de San Pedro, destacó la ética con la que, afirmó, ejerció el servicio público y el trato que tuvo hacia los empleados municipales.

El alcalde Mauricio Farah Giacoman recordó a Fernández como una figura vinculada a la historia de San Pedro y destacó que su influencia no se limitó a los periodos en los que ocupó la alcaldía.

“Mauricio es San Pedro, Mauricio es el corazón de una comunidad, es el corazón ciudadano que late cada día por ser mejor”, expresó el alcalde.

Farah Giacomán también señaló que Fernández Garza impulsó durante más de 35 años una visión de ciudad basada en exigir, planear y buscar mejores condiciones para San Pedro, además de mantener una estrecha relación con la cultura y el patrimonio.

Develan busto de Mauricio Fernández

Como parte de las actividades conmemorativas, familiares, funcionarios y representantes sindicales participaron en la develación de un busto de Mauricio Fernández en las instalaciones de los Servicios Médicos Municipales de San Pedro.

Con este reconocimiento, el municipio recordó la trayectoria de quien fue alcalde en cuatro ocasiones y cuya figura continúa ligada a proyectos, espacios culturales e instituciones de San Pedro.