Deuda de $400 mil sería el motivo de feminicidio en Cumbres

Luego de la reunión de seguridad, el fiscal del estado señaló que este homicidio se cataloga como feminicidio, por la relación económica que ambos sostenían

Las investigaciones realizadas por parte de la fiscalía del asesinato de Yaneli Pardo, el pasado lunes en la colonia Cumbres Mediterráneo demostraron la existencia de una relación de confianza entre los implicados así lo dio a conocer El fiscal del Estado Javier Flores Saldívar. Luego de la reunión de seguridad el encargado señaló que este homicidio se cataloga como feminicidio, por la relación económica que ambos sostenían, ya que se contaba con la existencia de un pagaré firmado, presuntamente por el pago pendiente de una deuda de 400 mil pesos. Añadió que las investigaciones continúan ya que no se ha localizado el arma de fuego que acabaría non la vida de Yaneli Pardo. Así mismo se confirmó el suicidio del homicida Alejandro Garza Treviño, quien se privó de la vida tras cortarse el cuello. Nota relacionada: Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su victimario