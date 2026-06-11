¿Deuda con Agua y Drenaje? Aproveche programa 'Liquida Ahorra'

El director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, explicó los beneficios de este programa y le pidió a la población aprovechar para liquidar adeudos pendientes

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Si usted tiene deudas con Agua y Drenaje de Monterrey, aproveche que hay descuentos considerables del 50 al 90 por ciento, para que se ponga al corriente.

Actualmente, 434 mil hogares en la metrópoli tienen pasivos con el organismo.

Y para que todos se regularicen, el organismo lanzó el programa "Liquida Ahorra", dirigido a usuarios del servicio doméstico que deban cuatro meses o más de consumo de agua.

En entrevista con la conductora Lety Benavides, en Info7 Contigo, el director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, explicó los beneficios de este programa y le pidió a la población aprovechar para liquidar sus pendientes.

Por ejemplo, si usted debe entre 500 pesos y 50 mil pesos, le harán un descuento del 50 por ciento.

Y si debe a partir de 50 mil 001 pesos o más, sólo pagará 20 mil pesos.

Esto es válido realizando un pago único, y para eso debe acudir a las oficinas comerciales.

El programa aplica sólo para usuarios domésticos.

"Invitarlos a que aprovechen esta campaña, la verdad es que son muy generosos los descuentos, para que regualaricen su situación, estamos muy contentos de que nos hayan aprobado esta campaña, vamos a estar todo el verano, los descuentos son muy atractivos desde 50 hasta 90 por ciento. Una diferenciación de las campañas anteriores es que ahora no hay límite", expresó.

El funcionario aclaró que en el caso de los usuarios comerciales, quienes tengan pasivos deben acudir a las oficinas a solicitar un acuerdo o plan específico de pagos.

"Si el cliente está dado de alta en nuestro sistema como comercio, lo que podemos hacer es un convenio de pagos, desafortunadamente nosotros estamos acotados, es solamente para uso doméstico en este programa", afirmó.