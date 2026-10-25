Detonan explosivo contra patrulla de Escobedo

Delincuentes en motocicleta lanzaron un explosivo contra una patrulla de la Policía de Escobedo en Las Palomas; los oficiales salieron ilesos.

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Un explosivo fue detonado por delincuentes contra policías de Escobedo que se encontraban en una patrulla, en calles de la cabecera municipal.

Trascendió que fueron dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta quienes, durante una persecución, lanzaron un artefacto contra los oficiales que previamente les habían marcado el alto por actitud sospechosa.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde del sábado sobre el cruce de Zaragoza y Callejón del Beso, en el Fraccionamiento Las Palomas.

Una fuente detalló que los motociclistas resultaron heridos al arrojar el explosivo, pero huyeron del sitio abandonando un impermeable que se prendió en llamas.

Los policías, al encontrarse dentro de su vehículo, no presentaron lesiones por el ataque. Sin embargo, su patrulla sí sufrió múltiples daños que fueron evaluados por la Fiscalía General de Justicia del Estado como parte de las indagatorias.

De forma extraoficial se informó que las autoridades detectaron cámaras de videovigilancia que grabaron a los sospechosos momentos antes de la explosión, quedando registradas parte de sus características físicas y el tipo de motocicleta utilizada.

Se presume que los delincuentes pretendían detonar el artefacto contra una vivienda identificada como punto de venta de droga en la zona.

El tipo de explosivo no fue revelado de forma oficial.

Al sitio arribó además personal de Protección Civil de Escobedo, pues inicialmente se reportó el hecho como un flamazo producto de una fuga de gas. Los rescatistas se retiraron al descartar esa versión.