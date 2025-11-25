Detonaciones moviliza a policías en San Nicolás

La detonaciones generaron incertidumbre entre automovilistas, comerciantes y usuarios de la Ecovia en la estación Vidriera.

Una serie de detonaciones de arma de fuego frente a una estación de ecovia provocó alarma en la colonia Francisco G. Sada en San Nicolás.

Los disparos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del lunes sobre la avenida Ruiz Cortines entre Montes Carpatos y Montes Urales.

La detonaciones generaron incertidumbre entre automovilistas, comerciantes y usuarios de la ecovia estación Vidriera.

Esto hizo que unidades de la Policía del Municipio de San Nicolás se movilizaran hasta ese cuadrante.

Al revisar el lugar revelaron que un domicilio había sido alcanzado por los disparos.

La casa está ubicada sobre la acera del lado norte de la avenida Ruiz Cortines y se localizaron casquillos en los carriles de oriente a poniente.

Policías Ministeriales del grupo de homicidios llegaron al sitio para revisar cámaras de seguridad

Además la operaciones de la ecovia en esa estación fueron suspendidos.