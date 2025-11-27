Detonaciones de arma desatan movilización en la Independencia

Testigos señalaron que dos sujetos que viajaban en motocicleta realizaron al menos tres disparos antes de escapar a toda velocidad

La colonia Independencia fue escenario de una intensa movilización policial durante los primeros minutos de este miércoles, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en una de sus calles principales, lo que alarmó a los vecinos del sector.

El incidente ocurrió en el cruce de Prolongación Tamaulipas y Lago de Chapala, donde testigos señalaron que dos sujetos que viajaban en motocicleta realizaron al menos tres disparos antes de escapar a toda velocidad entre las calles del barrio. Versiones extraoficiales indicaron que las detonaciones habrían sido dirigidas contra un hombre de la tercera edad, quien presuntamente resultó lesionado, aunque su estado de salud no había sido confirmado.

En la zona se localizaron alrededor de cuatro casquillos percutidos que fueron resguardados por personal pericial para integrarlos a la carpeta de investigación. Vecinos de la colonia reportaron que los disparos despertaron a varias familias, generando preocupación ante la reiteración de hechos violentos en el área.

El sitio fue acordonado por elementos de Fuerza Civil para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales, quienes realizan las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del ataque e identificar a los responsables.