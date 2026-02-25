Detonaciones de arma de fuego generan movilización en La Joya

El estruendo alertó a los habitantes de la zona, quienes realizaron el reporte a las autoridades ante el temor de que alguna persona hubiera resultado lesionada

La noche de este martes se registró una movilización policiaca en la colonia La Joya, en el municipio de Guadalupe, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los disparos fueron escuchados al filo de las 22:00 horas, en el cruce de las calles Leona Vicario y Valle de Nogalar, donde presuntamente sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta realizaron detonaciones contra la fachada de un domicilio para después darse a la fuga.

El estruendo de los disparos alertó a los habitantes de la zona, quienes realizaron el reporte a las autoridades ante el temor de que alguna persona hubiera resultado lesionada; sin embargo, de manera preliminar no se reportaron personas heridas.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Guadalupe, quienes durante una inspección inicial localizaron al menos cuatro casquillos percutidos, presuntamente correspondientes a un arma corta, por lo que el área fue acordonada para preservar posibles indicios.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación, a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.