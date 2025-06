Detonaciones causan alarma en la colonia Estrella

Fuentes afirman que, aunque no se identificaron a los responsables, no se descarta que los disparos hayan sido realizados desde un vehículo en movimiento

Una intensa movilización de elementos de la Policía de Monterrey se registró la tarde de este lunes en la Colonia Estrella, al norte de la ciudad, luego de que vecinos reportaran varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con reportes recibidos al número de emergencias, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:20 horas, en el cruce de las calles Termópilas y Mariano Salas, donde se escucharon múltiples disparos que generaron alarma entre los residentes.

Elementos municipales acudieron de inmediato y, tras revisar el área, aseguraron cinco casquillos percutidos sobre la vía pública. Según informaron fuentes cercanas a la corporación, no se localizaron personas lesionadas ni daños en viviendas o vehículos.

Fuentes policiales señalaron que, aunque no se identificaron a los presuntos responsables, no se descarta que los disparos hayan sido realizados desde un vehículo en movimiento. Esta versión, sin embargo, aún no ha sido confirmada de manera oficial.

El área fue acordonada para permitir el trabajo de peritos, quienes realizaron el levantamiento de los casquillos como parte de la investigación. Según las primeras indagatorias, los casquillos corresponderían a un arma corta.

Trascendió que se revisarán cámaras de seguridad de la zona para obtener pistas que permitan identificar a los responsables de este hecho, el cual generó inquietud entre los colonos.

