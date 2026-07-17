Detonaciones alertan a vecinos del centro de Monterrey

Tras estas acciones, vecinos alertaron a las autoridades, arribando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Fuerza Civil

Un despliegue por parte de elementos de seguridad se llevó a cabo en calles del principal cuadro de la ciudad tras un reporte de detonaciones de arma de fuego.

Reportan disparos en el centro de Monterrey

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles América y Ruperto Martínez en la colonia Centro en Monterrey, donde al menos cuatro disparos alertaron a los vecinos.

Según testigos, las detonaciones fueron provocadas por dos hombres que accionaron armas de fuego al aire, presuntamente como amenaza.

Tras estas acciones, vecinos alertaron a las autoridades, arribando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Fuerza Civil para comenzar con las investigaciones.

En la zona de la banqueta se comenzó con la búsqueda de casquillos para poder identificar el arma utilizada.

Analizan videos de vigilancia

Los agentes entrevistaron a vecinos, quienes proporcionaron imágenes de cámaras de videovigilancia para poder identificar a los presuntos responsables, se descartó la presencia de personas lesionadas o detenidas.