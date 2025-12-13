Detienen y procesan a hombre por secuestro agravado en Pesquería

La Fiscalía de Nuevo León ejecutó una nueva orden de aprehensión por un caso ligado a tres homicidios; el acusado ya estaba en prisión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de Pesquería.

La acción fue ejecutada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal.

El imputado fue identificado como Sergio “N”, de 30 años de edad, quien ya se encontraba internado en prisión por otros hechos y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, la detención corresponde a su presunta responsabilidad en un secuestro agravado cometido en octubre de este año.

Hechos ocurrieron en Valle de Santa María, Pesquería

Las investigaciones señalan que los hechos se registraron el 13 de octubre de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, inmueble que presuntamente era utilizado como punto de venta de droga.

En el lugar se encontraban tres víctimas: un hombre de 38 años y dos adolescentes, uno de 17 años y otro de entre 15 y 20 años, este último aún sin identificar oficialmente.

Privación de la libertad y localización de las víctimas

Según los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, Sergio “N” y otros cuatro hombres amenazaron con armas de fuego a las víctimas y las obligaron a subir a un vehículo sedán de color oscuro, en contra de su voluntad.

Horas después, los tres cuerpos fueron localizados sin vida en calles de la misma colonia. La causa de muerte fue determinada como lesiones intracraneales producidas por proyectil de arma de fuego.

Otros implicados ya están vinculados a proceso

La Fiscalía recordó que el 24 de octubre de 2025 fueron detenidos Josué “N”, Zozimo “N” y dos hombres identificados como Arturo “N”, de 28 y 54 años, respectivamente, por su presunta participación en los mismos hechos.

Actualmente, los cuatro señalados permanecen internados en un Centro de Readaptación Social Estatal, vinculados a proceso y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de robustecer la causa penal y deslindar responsabilidades conforme avance el proceso judicial.