Detienen tras persecución a presunto responsable de robo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina capturaron a un hombre señalado como probable responsable del robo con violencia de una camioneta, la cual habría sido despojada a una mujer mediante la utilización de un arma de fuego.

Ubican unidad tras seguimiento con cámaras del C4

La intervención policial se registró alrededor de las 12:00 horas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en un sector industrial del municipio, luego de que la corporación implementara un operativo derivado del monitoreo de cámaras del C4 y trabajos de análisis e inteligencia.

Tras detectar la circulación del vehículo reportado, los oficiales le marcaron el alto al conductor; no obstante, el sujeto ignoró las indicaciones, lo que derivó en una persecución por varias calles del sector.

Intentó huir a pie hacia un lote baldío

Metros más adelante, a la altura del Parque Industrial Microempresarios, la camioneta detuvo su marcha de forma repentina. En ese punto, el conductor descendió de la unidad e intentó escapar corriendo hacia un lote baldío.

Los elementos municipales iniciaron una persecución a pie, logrando darle alcance y efectuar su detención a pocos metros del sitio donde abandonó el vehículo.

Aseguran arma, cartuchos y dinero en efectivo

El detenido se identificó como Maxel “N”, de 23 años de edad. Fue asegurado por desobedecer las órdenes policiales y sometido a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales localizaron y aseguraron una arma de fuego corta, una bolsa de plástico con 31 cartuchos útiles, dinero en efectivo en moneda nacional y dólares, así como una mochila con ropa y un escrito con diversas indicaciones.

La camioneta, una X-Trail color blanco, quedó bajo resguardo en el lugar luego de presentar un conato de incendio. De acuerdo con las primeras indagatorias, la unidad habría sido robada a una mujer en la colonia Fama IV.

Queda a disposición del Ministerio Público

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para reforzar la vigilancia y la capacidad de reacción en Santa Catarina, con el propósito de proteger la integridad y el patrimonio de la población.