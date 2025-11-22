Detienen pareja con más de 100 dosis de droga en Apodaca

Los hechos ocurrieron en la colonia Hacienda Las Margaritas Octavo Sector, donde se realizaba un despliegue para prevenir y detectar actos ilícitos.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a una pareja que transportaba más de 100 dosis de diversas drogas, durante un operativo estratégico en el municipio de Apodaca.

Los hechos ocurrieron en la colonia Hacienda Las Margaritas Octavo Sector, donde oficiales estatales realizaban un despliegue para prevenir y detectar actos ilícitos.

En el cruce de Hacienda Laureles y Hacienda Margaritas, los agentes ubicaron un vehículo Jeep Renegade que circulaba a exceso de velocidad, por lo que ordenaron a su conductor detener la marcha.

Al revisar la unidad, los ocupantes se identificaron como Juan “N”, de 34 años, y Abril “N”, de 31. Durante la inspección, los policías encontraron:

67 dosis de una sustancia sólida cristalina con características de la droga conocida como cristal.

30 bolsas con sustancia sólida similar a la cocaína en piedra.

33 envoltorios con hierba verde y seca con características de la marihuana.

$800 pesos en efectivo.

Ante el hallazgo, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.