Detienen madre e hija con más de 200 dosis de droga en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a una madre y su hija, quienes aparentemente portaban más de 200 dosis de droga y un arma de fuego en la colonia Valle Santa Cecilia en Monterrey.

Durante un recorrido de vigilancia, los oficiales detectaron una discusión entre las dos mujeres mayores y un adolescente menor de edad.

Al intervenir, los agentes realizaron una inspección y les encontraron 122 envoltorios con hierba verde seca, 155 dosis de una sustancia parecida al cristal, una báscula digital, dinero en efectivo y un arma corta abastecida.

Las detenidas fueron identificadas como Danna “N” de 19 años e Ileana “N” de 44.

La madre e hija fueron puestas a disposición del Ministerio Público, mientras que el adolescente fue trasladado a las instancias correspondientes.