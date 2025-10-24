Detienen in fraganti a hondureño por robo de cable en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia por el sector, cuando les reportaron un robo de cableado en proceso.

Un hombre fue detectado in fraganti cuando presuntamente cortaba cables arriba de un puente, en la colonia Industrial.

La detención del hombre se registró en el cruce de las calles Manuel Gómez Pedraza y Bernardo Reyes, a las 11:35 horas de este miércoles.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia por el sector, cuando les reporta personal de monitoreo del C4, un robo de cableado en proceso.

Posteriormente, al llegar al sitio, observan a un masculino sosteniéndose del barandal del puente cortando los cables, por lo que al darse cuenta de la presencia de las autoridades, toma los cables que se encontraban ya cortados y corre sobre el puente.

Posteriormente, al ir bajando de las escaleras, intenta tomar la calle Manuel Gómez, pero es detenido con el producto del robo.

El hombre fue identificado como Yefri Donaldo M., de 28 años de edad, y fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.