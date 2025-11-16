Detienen hombre tras asaltar a repartidor y huir por Río La Silla

El sujeto huyó con terminales valuadas en unos 2 mil dólares, pero cayó tras una persecución por el lecho del río, donde además le hallaron dosis de droga.

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe tras una persecución por el lecho del Río La Silla, luego de haber asaltado a un repartidor de cerveza en la Colonia 25 de Noviembre.

El sospechoso fue identificado como Jair Daniel, de 33 años.

Según el reporte, la víctima realizaba una entrega sobre la calle David Becerra Vaca cuando el agresor se le acercó y lo amagó con un arma corta. Bajo amenaza, lo despojó de dos terminales de cobro, valuadas en aproximadamente mil dólares cada una, así como de su teléfono celular.

Con la descripción proporcionada, los oficiales iniciaron un operativo de búsqueda y ubicaron al sospechoso en las calles José López Portillo y Luis Echeverría. Al notar la presencia policial, el hombre huyó hacia el norte, internándose en el lecho del Río La Silla.

Los elementos emprendieron una persecución táctica en el terreno irregular y lograron detenerlo metros más adelante. Durante la revisión, le encontraron una réplica de arma corta en la cintura y un monedero negro con 14 dosis de una sustancia similar al cristal.

Las autoridades informaron que las terminales de cobro y el teléfono robado no fueron hallados entre sus pertenencias. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo con violencia y contra la salud.