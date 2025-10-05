Detienen hombre por amenazar de muerte a una mujer en Monterrey

Luego de no entregarle los boletos prometidos para un concierto, el ahora detenido también se negó a devolverle los $18,000 depositados por la afectada

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a una mujer tras cometer presunto fraude en calles de la colonia Acero.

Alejandro José "N", de 54 años, fue detenido en el cruce de Madero y Pablo A. de la Garza, frente a un recinto de espectáculos.

Agentes policiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando una mujer pidió auxilio. La afectada mencionó que se contactó con el hombre debido a que le prometió boletos para el concierto del grupo "Bronco" tras depositarle alrededor de $18,000.

Sin embargo, Alejandro José "N" le pidió que para entregarle los accesos debía de ir sola. Sin embargo, al hacer caso omiso, el ahora detenido se molestó.

Al exigirle que le devolviera su dinero, el hombre comenzó a amenazarla de muerte, por lo que pidió ayuda de las autoridades.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey para quedar a disposición del Ministerio Público.