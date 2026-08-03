Detienen en Tlaxcala a prófugo por abuso infantil en NL

Adrián Fernando “N” deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y cubrir el pago por concepto de reparación del daño

Tras permanecer cinco años prófugo de la justicia, un hombre señalado por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una niña de cuatro años fue detenido en el estado de Tlaxcala y trasladado a Nuevo León, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Capturan a Víctor “N” mediante colaboración entre fiscalías

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección Regional de Investigación Norte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor “N”, de 53 años de edad, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala.

La detención se llevó a cabo el 1 de agosto de 2026 en la avenida Politécnico Nacional, sin número, de la colonia La Loma Xicotencatl, en Tlaxcala, como resultado de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar al presunto responsable fuera de la entidad.

Lo investigan por delitos contra una menor de cuatro años

De acuerdo con la carpeta de investigación, Víctor “N” es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de atentados al pudor y corrupción de menores, relacionados con un hecho de abuso sexual equiparable a violación en perjuicio de una menor de cuatro años de edad.

Los hechos habrían ocurrido durante el año 2021 en un domicilio ubicado en la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Tras la denuncia presentada, el investigado habría evadido la acción de la justicia durante cinco años, hasta ser localizado en territorio tlaxcalteca.

Luego de su captura, el detenido fue trasladado a Nuevo León y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Posteriormente fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde enfrentará el proceso legal en su contra.

Indagan posible participación en otro caso

La Fiscalía informó además que el imputado es investigado por otro caso de presunto abuso sexual en perjuicio de un menor de 10 años de edad, así como por otros delitos que pudieran derivarse de las indagatorias que continúan abiertas.