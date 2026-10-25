Detienen en SLP a custodio acusado de robo en Monterrey

El intercambio de información entre ambas fiscalías permitió a la Policía de Investigación potosina establecer la posible ubicación del señalado

Más de ocho años después del robo de efectivo de una camioneta de valores en el Centro de Monterrey, agentes de investigación detuvieron en San Luis Potosí a Gaudencio “N”, un custodio señalado por su probable participación en la sustracción de más de 600 mil pesos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó sobre la captura este sábado 24 de octubre. El hombre fue localizado en la zona Centro de la capital potosina y detenido mediante una orden de aprehensión por robo, como resultado de la colaboración con la Fiscalía de Nuevo León.

Su compañero bajó a recolectar dinero y la camioneta desapareció

La investigación corresponde a hechos ocurridos en marzo de 2018, cuando una unidad blindada realizaba una ruta de recolección de efectivo en distintos establecimientos de Monterrey.

Durante una parada en el cruce de Cuauhtémoc y Washington, uno de los custodios descendió para efectuar sus labores. Al regresar al lugar donde había dejado el vehículo, advirtió que tanto la camioneta como su compañero se habían retirado.

Las indagatorias señalan que Gaudencio “N”, quien trabajaba como custodio, presuntamente aprovechó ese momento para llevarse la unidad. El vehículo fue encontrado posteriormente en otro punto de Monterrey, pero el dinero que transportaba ya no estaba.

Queda pendiente su entrega a las autoridades de Nuevo León

El intercambio de información entre ambas fiscalías permitió a la Policía de Investigación potosina establecer la posible ubicación del señalado y desplegar las acciones para ejecutar la orden judicial.

Después de su detención, Gaudencio “N” fue informado de sus derechos y quedó bajo resguardo, en espera de ser entregado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para su traslado y presentación ante la autoridad judicial que lo requiere.

La información difundida no precisa si el efectivo fue recuperado ni anuncia una resolución judicial posterior a la captura. La responsabilidad del detenido deberá determinarse durante el procedimiento correspondiente.