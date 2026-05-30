Detienen en Santiago a presunto montachoques con droga

El detenido fue identificado como Rodolfo “N”, quien fue interceptado a bordo de un vehículo Audi, a la altura de El Faisán

Un hombre que presuntamente era montachoques fue detenido por elementos de la Policía de Santiago, luego de ser sorprendido conduciendo de manera peligrosa sobre la Carretera Nacional.

El detenido fue identificado como Rodolfo “N”, de 33 años de edad y con domicilio en el municipio de Monterrey, quien iba a bordo de un auto Audi.

Fue detenido específicamente en la zona de El Faisán. Los oficiales señalaron que la forma de conducir coincidía con el modus operandi utilizado por los llamados “montachoques”.

Al interceptar el vehículo, los policías observaron a simple vista varios envoltorios plásticos en el posavasos de la unidad, eran 20 envoltorios de dosis de cristal.

Además, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, una báscula digital y varios teléfonos celulares, presuntamente relacionados con actividades ilícitas como la venta de droga.

Rodolfo “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delitos contra la salud.