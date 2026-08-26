Detienen en Santiago a hombre con presunta droga

El detenido fue ubicado por las autoridades mientras fumaba un cigarrillo que despedía un olor similar al de la marihuana, en la colonia Arturo Marroquín.

Un hombre de 40 años fue detenido por policías de Santiago luego de que presuntamente fuera sorprendido consumiendo una sustancia con características de marihuana en calles de la colonia Arturo Marroquín.

El detenido fue identificado como Rogelio “N”, alias “Bellota”, quien, de acuerdo con la autoridad, fue ubicado mientras fumaba un cigarrillo que despedía un olor similar al de la marihuana.

Durante una revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias varios envoltorios que contenían una hierba con características de marihuana y otros con una sustancia similar al cristal.

Además, los policías aseguraron una báscula y dinero en efectivo, por lo que procedieron con la detención del hombre.

Rogelio “N” y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se inició la investigación por su probable participación en delitos contra la salud.

Posteriormente, el hombre fue recluido en el Penal de Apodaca, mientras continúan las investigaciones correspondientes.