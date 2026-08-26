Detienen en Santiago a hombre con dosis de presunta droga

Omar 'N' fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Un hombre fue detenido por policías de Santiago luego de ser sorprendido presuntamente consumiendo una sustancia con características del cristal en la vía pública.

Los hechos ocurrieron este martes, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad detectaron a Omar “N”, de 39 años, en la colonia San Pedro.

De acuerdo con el reporte, el hombre utilizaba una pipa de vidrio para consumir la sustancia.

Durante una revisión, los oficiales también localizaron entre sus pertenencias 12 bolsas de plástico tipo ziploc que contenían una sustancia con características similares.

Omar “N” fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Orientador por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Posteriormente, el hombre quedó recluido en el Penal de Apodaca, donde continuará su proceso conforme a las investigaciones correspondientes.