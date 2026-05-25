Detienen en Santiago a dos presuntos generadores de violencia

Los sospechosos intentaron escapar en una camioneta, pero fueron interceptados por fuerzas estatales y federales; les aseguraron armas, droga y dinero

Dos hombres considerados presuntos generadores de violencia fueron capturados durante un operativo estratégico realizado en el municipio de Santiago por elementos de Fuerza Civil y corporaciones federales.

La movilización fue encabezada por la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operativo se desplegó en Pedregal de Santiago

Los hechos ocurrieron durante la tarde del viernes en el Fraccionamiento Pedregal de Santiago, donde las autoridades implementaron un dispositivo de búsqueda luego de detectar a los sospechosos circulando en una camioneta Jeep Grand Cherokee.

Al llegar a la calle Benito Juárez, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con las características previamente identificadas mediante trabajos de georreferenciación.

Sin embargo, cuando los oficiales marcaron el alto al conductor, éste ignoró la indicación y aceleró la marcha, provocando una persecución por distintos puntos del municipio.

Sospechosos fueron interceptados tras persecución

Los elementos de seguridad dieron seguimiento a la camioneta hasta interceptarla en el cruce de la calle Sonora y la Carretera Nacional.

Tras detener el vehículo, los ocupantes fueron identificados como Edgar “N”, de 28 años de edad, y Héctor “N”, de 26 años.

Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se realizaba la revisión correspondiente de la unidad y sus pertenencias.

Durante la inspección, los oficiales localizaron diversos objetos presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Entre los indicios asegurados se encuentran:

Un arma de fuego larga.

Un arma corta.

Tres cargadores abastecidos para arma larga.

Tres cargadores abastecidos para arma corta.

Diversos envoltorios con narcóticos.

Dinero en efectivo.

Dispositivos móviles.

Instrumentos de pesaje.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la investigación.

De acuerdo con las autoridades, los ahora detenidos ya eran buscados por su presunta participación dentro de un grupo del crimen organizado que opera como generador de violencia en la entidad.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.