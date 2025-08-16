Detienen en Santa Catarina a hombre con orden de aprehensión

De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

Un hombre que era buscado por las autoridades por su presunta relación con un homicidio calificado fue capturado la tarde de este jueves en el municipio de Santa Catarina, según el reporte oficial.

La detención ocurrió en la colonia La Fama, donde elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por corporaciones estatales y federales, desplegaron un operativo para localizar al sospechoso.

Se reportó que durante las labores de búsqueda, los oficiales llegaron al cruce de las calles Hidalgo y General Ignacio Zaragoza, donde ubicaron a dos personas, una de las cuales coincidía con la descripción del objetivo. Al notar la presencia de los agentes, ambos hombres intentaron huir, pero tras una breve persecución fue interceptado Jorge “N”, de 35 años.

En la revisión precautoria, se le aseguraron varias dosis de hierba verde con las características de la marihuana, así como de una sustancia sólida similar al cristal. De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con las sustancias aseguradas, para el seguimiento de la investigación y la determinación de su situación legal.