Detienen en San Pedro a trece personas por posibles fraudes

Elementos de seguridad municipal capturaron a varios sospechosos tras reportes de estafas con paquetes turísticos en Valle Oriente.

Un total de 13 personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, luego de que fueran reportadas por presuntas actividades relacionadas con posibles fraudes en la zona de Valle Oriente.

El primer caso ocurrió en una plaza comercial, donde cinco personas presuntamente ofrecían paquetes turísticos y de viaje.

Al acudir al reporte, los policías detectaron una alteración del orden, por lo que procedieron a detener a José “N” de 32 años, Javier “N” de 35, Anallely “N” de 31, Alfredo “N” de 47 y María “N” de 28 años, por faltas administrativas.

En un segundo hecho, los elementos localizaron un vehículo relacionado con otro reporte sobre posibles actividades fraudulentas.

Durante la intervención, los ocupantes proporcionaron información contradictoria sobre su llegada al Estado y las actividades que realizaban.

En este caso fueron detenidas ocho personas: José “N” de 42 años, Irving “N” de 44, Edith “N” de 41, Paola “N” de 28, David “N” de 44, Marco “N” de 54, Gerardo “N” de 43 y Luis “N” de 38 años.

Los 13 detenidos fueron trasladados a las instalaciones del C2 municipal para continuar con el procedimiento correspondiente.