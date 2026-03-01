Detienen en San Pedro a joven con orden de aprehensión

Se confirmó que el detenido era requerido por autoridades de Tamaulipas por delitos contra la salud, al contar con una orden de aprehensión

Elementos de la Policía de San Pedro Garza García detuvieron a un hombre de 20 años de edad que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Tamaulipas.

La captura de César “N” se realizó en el cruce de las calles Ingeniero Alberto González y Lidio A. Torres Ñ, en la colonia Carrizalejo, cuando los oficiales efectuaban labores de vigilancia tras atender el reporte de un presunto robo.

De acuerdo con el informe, durante la intervención el joven se negó a una revisión preventiva y lanzó insultos contra los elementos, por lo que fue asegurado y trasladado al C2 municipal para la verificación de sus datos.

Tras la consulta en las bases correspondientes, se confirmó que el detenido era requerido por autoridades de Tamaulipas por delitos contra la salud, al contar con una orden de aprehensión vigente en esa entidad.

Luego de permanecer en el arresto municipal, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para dar cumplimiento al mandato judicial.