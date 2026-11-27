Miguel “N”, de 38 años, fue ubicado durante recorridos de vigilancia en la zona oriente y trasladado al C2, donde confirmaron el mandamiento judicial vigente

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a un hombre de 38 años de edad que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar.

La detención se llevó a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia en la zona oriente del municipio, luego de que los oficiales recibieran un reporte de la central de radio sobre la presencia de una persona sospechosa en el cruce de las avenidas José Vasconcelos y Ricardo Margáin.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas en el reporte, por lo que se acercaron para realizar una revisión e intervención correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el individuo se negó a seguir las indicaciones de los policías, por lo que se le informó que sería detenido por faltas administrativas.

Confirman orden de aprehensión por violencia familiar

El hombre, identificado como Miguel “N”, de 38 años, fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde se confirmó que contaba con una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar.

Tras confirmarse el mandamiento judicial, el caso quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes para dar cumplimiento a la orden de aprehensión.