Detienen en San Pedro a hombre con orden de aprehensión vigente

Oficiales capturaron a Juan “N” sobre la avenida Ricardo Margáin tras ser vinculado con el robo de herramientas en el sector.

Un hombre de 39 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, luego de que una revisión de sus datos confirmara que contaba con una orden de aprehensión vigente.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Ricardo Margáin y Privada Fuentes, donde los oficiales detectaron a Juan “N” sentado en una jardinera durante un recorrido de vigilancia.

De acuerdo con la información de la corporación, los policías identificaron características similares a las de un hombre presuntamente relacionado con un robo de herramienta registrado anteriormente en el sector.

Ante esta situación, solicitaron una consulta al C4, que confirmó la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra.

Tras la verificación, el hombre fue trasladado a las instalaciones del C2 de San Pedro para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación jurídica.