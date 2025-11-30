Detienen en San Pedro a hombre con más de 50 tarjetas bancarias

Luego de ser revisado por mostrar una actitud sospechosa, el presunto delincuente fue sorprendido con decenas de tarjetas junto con una terminal bancaria

Elementos de la Policía de San Pedro detuvieron a un hombre que portaba más de 50 tarjetas bancarias de diversas instituciones.

La detención ocurrió en el cruce de Río de la Plata y Río Moctezuma, donde oficiales detectaron a un hombre que conducía un vehículo Nissan March azul en actitud sospechosa.

Según el reporte, al descender del automóvil el sujeto adoptó una actitud agresiva, lanzando insultos y amenazas contra los policías, por lo que fue asegurado.

Durante la revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias más de 50 tarjetas bancarias de diferentes instituciones financieras, además de un dispositivo tipo terminal.

Tanto los objetos como el vehículo fueron asegurados para su puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

El detenido fue identificado como Jorge “N”, de 48 años, quien permanece bajo resguardo mientras se investigan el origen y posible uso ilícito de las tarjetas halladas.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que continuará trabajando con inteligencia y estrategia para preservar la seguridad y tranquilidad en el municipio.