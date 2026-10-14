Detienen en San Pedro a hombre buscado por narcomenudeo

Ante el reporte, los policías se movilizaron al cruce de las avenidas Morones Prieto y Juárez, donde localizaron a un hombre que coincidía con la descripción

Un hombre de 43 años fue detenido por elementos de la Policía de San Pedro luego de detectar que contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable participación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Reporte de presunto robo moviliza a policías en San Pedro

Los hechos se registraron la mañana de este martes , durante un recorrido de prevención y vigilancia, luego de que los uniformados recibieran un reporte sobre un hombre presuntamente relacionado con el robo de objetos de la cochera de un domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el sospechoso, identificado como Juan "N" fue descrito con características físicas específicas y con un carrito que utilizaba para transportar diversos materiales.

Ante el reporte, los policías se movilizaron al cruce de las avenidas Morones Prieto y Juárez, donde localizaron a un hombre que coincidía con la descripción.

Detectan orden de aprehensión por narcomenudeo

Al entrevistarlo, el individuo proporcionó información contradictoria sobre sus datos generales y posteriormente mostró resistencia a las indicaciones de los oficiales, por lo que fue detenido inicialmente por faltas administrativas.

Sin embargo, tras confirmar su identidad, las autoridades detectaron que Juan “N” contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.