Detienen en San Nicolás a prófugo buscado por Interpol

El hombre de 54 años cuenta con una orden vigente de extradición internacional por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud

Un hombre fue detenido por elementos de Fuerza Civil en el municipio de San Nicolás.

El presunto era requerido por autoridades extranjeras; con datos georeferenciados y análisis previo, los elementos de Fuerza Civil e Interpol, localizaron al sospechoso durante una operación de estratégica en la colonia Villas de Oriente.

El hombre fue identificado como Inocencio N., de 54 años, quien cuenta con una orden vigente de extradición internacional por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, con expediente correspondiente al presente año.

Dicha acción coordinada, refleja el compromiso de Nuevo León de fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia trasnacional, mediante mecanismos de cooperación global.