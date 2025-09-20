Detienen en San Nicolás a hombre con droga y vehículo robado

La detención se llevó a cabo en la colonia Mujeres Ilustres, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en el sector

Elementos de la Policía de San Nicolás detuvieron a un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo y que portaba un arma de fuego, así como diversas dosis de droga, en la colonia Mujeres Ilustres.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Año Internacional de la Mujer y María Cárdenas, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia.

Al proceder a la inspección del conductor, identificado como Mario “N", de 34 años, alias “El Chombo”, que portaba un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9mm con un cargador y once cartuchos útiles.

Además del arma, se aseguraron varios envoltorios con una sustancia sólida cristalina con características propias de la droga conocida como cristal, una báscula digital, un teléfono celular y $200 pesos en efectivo.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.