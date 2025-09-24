Detienen en San Nicolás a 3 sospechosos de robar $200,000 pesos

Los hombres fueron detenidos en vehículo con reporte de haber sido utilizado durante el asalto a una persona a la que despojaron de $200 mil pesos

Por medio de las cámaras de videovigilancia del C-4, la Policía de San Nicolás detuvo a tres sujetos que viajaban en un vehículo con reporte de haber sido utilizado durante el asalto a una persona a la que despojaron de $200 mil pesos el pasado 19 de septiembre.

En el cruce de la avenida Acapulco y la calle Patagonia en la colonia La Fe, las cámaras alertaron cerca de las 5:20 horas el movimiento del vehículo Jetta blanco con placas de circulación SMV-418-B.

Cuando los policías se acercaron, los sospechosos trataron de huir, pero fueron interceptados en la colonia Andalucía.

Los detenidos fueron identificados como Luis Ángel L., de 30 años; Fabián B., de 23; y Luis Ángel P., también de 23.

Ellos y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El reporte de robo con violencia a un transeúnte ocurrió en la colonia Rincón de los Andes.

Además, la policía nicolaíta recibió un reporte de la presencia de un arma de fuego, al parecer 9mm, cerca de donde los detenidos fueron copados, presumiéndose que la arrojaron antes de ser capturados.