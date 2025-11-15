Detienen en Salinas Victoria a presunto generador de violencia

Un joven que viajaba sin placas y a exceso de velocidad fue detenido en Punta de Castilla; portaba un arma calibre .45 y decenas de dosis, según Fuerza Civil.

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un hombre identificado como presunto generador de violencia, tras un operativo realizado en la colonia Punta de Castilla en el municipio de Salinas Victoria

Los oficiales patrullaban la zona cuando detectaron a un motociclista que circulaba sin placas, a exceso de velocidad y sin precaución, por lo que procedieron a marcarle el alto.

El individuo, identificado como Iván “N” de 23 años, portaba un arma corta calibre .45 con siete cartuchos, además de 48 envoltorios con sustancia similar al cristal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la investigación correspondiente y determinar su situación legal.