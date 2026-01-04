Detienen en Pesquería a joven con más de 100 dosis de droga.

La intervención se dio durante recorridos preventivos, cuando los oficiales detectaron una camioneta en la colonia Villas Regina

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un joven en el municipio de Pesquería, luego de asegurarle más de 100 dosis de distintos narcóticos, además de dinero en efectivo y equipo presuntamente utilizado para la dosificación de droga.



La intervención se dio durante recorridos preventivos, cuando los oficiales detectaron una camioneta que circulaba de manera irregular en el cruce de las calles Villa Regina y Villa Antonieta, en la colonia Villas Regina.



Al marcarle el alto para una revisión, los policías observaron en el interior del vehículo varios envoltorios con aparentes sustancias ilícitas.



Tras una inspección, el conductor, identificado como Julio “N” de 25 años, fue detenido en posesión de bolsas con hierba verde con características de marihuana, dosis de cocaína y cristal, así como una báscula digital, teléfonos celulares y efectivo.

El detenido y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.