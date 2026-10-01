Detienen en NL a presunto integrante de organización criminal

La detención se realizó con fines de extradición, debido a que el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en Estados Unidos

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) detuvieron a Armando Guadalupe “N”, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos contra la salud.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la captura se realizó mediante un operativo de inteligencia e investigación, como parte de los protocolos de búsqueda y localización de objetivos en calles de la colonia Urdiales en Monterrey.

Operativo contó con participación de la FGR e INTERPOL

En el despliegue participaron agentes de la AEI, en coordinación con elementos de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR) e integrantes de INTERPOL.

Tras su detención, Armando Guadalupe “N” fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

Detención fue realizada con fines de extradición

La detención se realizó con fines de extradición, debido a que el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en Estados Unidos, lo requiere dentro de una causa penal que se sigue en su contra.

Las autoridades mexicanas deberán continuar con el procedimiento correspondiente para determinar su situación jurídica y, en su caso, atender el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.

Con información de Marisol Gómez......