Detienen en Monterrey a presunto ladrón de cristalazos

Elementos de la Policía Municipal y personal del C4 capturaron al sospechoso en la colonia Centro tras ser ubicado con apoyo de un dron.

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Un hombre señalado por cometer varios robos tipo cristalazo fue detenido por la Policía de Monterrey, luego de presuntamente romper la ventana de un automóvil para sustraer una mochila con artículos valuados en aproximadamente 10 mil 200 pesos. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

La captura de Juan Francisco “N”, de 38 años, ocurrió en el cruce de las calles Martín de Zavala e Hidalgo, en el Centro de Monterrey, luego de que personal del C4i4 alertara sobre un hombre que presuntamente robaba objetos del interior de un vehículo estacionado.

Con apoyo de las cámaras de vigilancia y un dron de la División Águilas, los oficiales detectaron que el sospechoso habría utilizado una piedra para romper el cristal de un automóvil MG3 gris.

La víctima, de 30 años, lo identificó cuando caminaba con una mochila de su propiedad.

Al verse descubierto, el hombre presuntamente intentó escapar y subió a la azotea de una vivienda, pero fue rastreado mediante el dron y finalmente detenido por los policías. Entre los artículos recuperados había tenis, un teléfono celular, audífonos y una bolsa de mano, entre otros objetos.

De acuerdo con las autoridades, el detenido también es investigado por otros hechos similares ocurridos el 15 de septiembre, en el mismo cruce de Martín de Zavala e Hidalgo, y el 4 de octubre en las calles Mirador y Humboldt, en la colonia El Mirador. Asimismo, se le relaciona con daños a un vehículo estacionado el 12 de octubre en esa misma zona.

Juan Francisco “N” fue trasladado ante el Ministerio Público, corporación que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.