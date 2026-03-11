Detienen en Monterrey a presunto homicida buscado en Tlaxcala

El sospechoso fue capturado por Fuerza Civil cuando presuntamente cometía un robo en una tienda de la avenida Lázaro Cárdenas

Elementos de Fuerza Civil de Nuevo León detuvieron en Monterrey a un hombre que presuntamente cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en Tlaxcala, luego de ser sorprendido cometiendo un robo en una tienda.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en un establecimiento ubicado sobre la avenida Avenida Lázaro Cárdenas, a donde acudieron los elementos policiales tras recibir un reporte de robo en el interior del negocio.

Lo sorprenden durante el robo

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre que se identificó como Jorge “N”, de 38 años, a quien le aseguraron la mercancía presuntamente sustraída del establecimiento.

Durante la revisión de sus datos a través de labores de inteligencia, las autoridades detectaron que el individuo contaba con una orden de captura vigente por el delito de homicidio calificado en el estado de Tlaxcala.

Tras confirmarse la información, el hombre fue detenido por los elementos de Fuerza Civil de Nuevo León y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y el proceso legal por el delito que se le imputa.