Detienen en Monterrey a pareja con motocicleta robada

La detención de Alejandro J., de 33 años, y Karla Cecilia R., de 25 años, se registró a las 09:45, en Hidalgo y Emilio Carranza, en el Centro de la Ciudad.

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que la motocicleta en que circulaban, contaba con reporte de robo, al ser detectadas por el sistema de monitoreo del C4.

Elementos de la Policía Turística de Monterrey realizaban un recorrido por el lugar, cuando personal del C4 les informa que, por el cruce antes mencionado, circulaban dos personas en una motocicleta reportada como robada.

De inmediato los oficiales se aproximaron al lugar, confirmando que la pareja iba a bordo de una moto de la marca “Hunk”, en color rojo con negro y con placa 11SFM8, por lo que le marcaron el alto.

Al confirmar que la unidad motorizada, era la misma que tenía reporte de robo del pasado 9 de diciembre, en el Municipio de García, se procedió con la detención de los tripulantes.

Los presuntos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, quedando a disposición de las autoridades competentes.