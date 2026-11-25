Autoridades confirmaron que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente en Tabasco por el presunto asesinato de su padre el 15 de noviembre

Un joven de 22 años, buscado por el presunto homicidio de su padre en Tabasco, fue detenido por policías de Monterrey luego de que le encontraran 12 dosis de una sustancia con características de la droga cristal.

El detenido, identificado como Jorge David “N”, fue interceptado en el cruce de Rodrigo Gómez y Papagayo, en la colonia Central, cuando presuntamente escandalizaba en la vía pública.

De acuerdo con el reporte policial, el joven se mostró agresivo ante los oficiales, quienes al realizarle una inspección encontraron entre sus pertenencias las dosis de droga.

Al verificar sus datos, los elementos confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente en Tabasco por el presunto asesinato de su padre, ocurrido el pasado 15 de noviembre.

Según las investigaciones, el joven habría atacado a su progenitor con un arma blanca mientras dormía, para robarle 180 mil pesos que presuntamente utilizaría para comprar drogas. Tras el crimen, habría escapado a Monterrey, donde presuntamente gastó el dinero.

Además, cuenta con otra orden de aprehensión por lesiones dolosas, derivada de una agresión contra su esposa en 2024.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.