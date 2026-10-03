Detienen en Monterrey a hombre por presunto abuso sexual en 2009

El hombre comenzó a realizar comentarios insinuantes hacia la víctima y posteriormente detuvo el vehículo para, de acuerdo con la investigación

Una investigación que permaneció sin denuncia durante 17 años derivó en la detención de un hombre señalado por su presunta participación en un caso de abuso sexual ocurrido en Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos ocurrieron en mayo de 2009, cuando Justino “N”, quien actualmente tiene 57 años y en ese entonces tendría alrededor de 40, se encontraba a bordo de un vehículo junto con una joven de 18 años.

Fiscalía investiga agresión sexual ocurrida en 2009

Durante el trayecto, el hombre comenzó a realizar comentarios insinuantes hacia la víctima y posteriormente detuvo el vehículo para, de acuerdo con la investigación, agredirla sexualmente.

Después de la agresión, la joven fue descendida del automóvil, mientras que los hechos no fueron denunciados de manera inmediata ante las autoridades.

Fue hasta junio de 2026, 17 años después, cuando la mujer acudió ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido. A partir de esta denuncia se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Detienen a Justino “N” en Valle de Santa Lucía

Como resultado de las indagatorias, un Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Justino “N”, misma que fue cumplimentada el 1 de octubre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

El hombre fue localizado en la vía pública, en calles de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, y posteriormente fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal, quien determinará su situación jurídica.