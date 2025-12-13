Detienen en Monterrey a hombre por homicidio cometido en 2015

Detectives de la AEI cumplimentaron una orden de aprehensión por un asesinato ocurrido en Cadereyta; el imputado ya fue internado en un penal estatal

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la detención de un hombre acusado de homicidio calificado, como resultado del cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez del Estado de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la acción se realizó por elementos adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, como parte del seguimiento a un caso ocurrido años atrás.

Detención en Monterrey por homicidio calificado

El imputado fue identificado como Rubén “N”, de 43 años de edad, quien fue localizado y detenido en la vía pública de la colonia Santa María, en el municipio de Monterrey.

Tras su captura, fue puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, quedando internado en un Centro de Readaptación Social Estatal mientras continúa su proceso legal.

Antecedentes del caso ocurrieron en Cadereyta Jiménez

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos que se le imputan ocurrieron el 31 de octubre de 2015, en una brecha ubicada sobre el libramiento poniente, a la altura del kilómetro 4, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

Las indagatorias señalan que el ahora detenido se encontraba al interior de una camioneta, acompañado por un hombre identificado como Miguel Ángel, quien posteriormente perdió la vida.

Según los datos de prueba recabados por el Agente del Ministerio Público Investigador, ambos hombres habrían iniciado una discusión relacionada presuntamente con diferencias por la pertenencia a un grupo delictivo.

Durante el altercado, Rubén “N” habría sacado un arma de fuego corta y disparado en repetidas ocasiones contra la víctima, causándole la muerte al interior del vehículo por los impactos de proyectil.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde la necropsia determinó que la causa de muerte fue por lesiones penetrantes de arma de fuego en diversas regiones del cuerpo.