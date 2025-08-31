Detienen en Monterrey a dos sujetos con 59 envoltorios de droga

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos en posesión de diversos envoltorios con hierba verde y polvo blanco

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendidos en posesión de diversos envoltorios con hierba verde y polvo blanco con características de mariguana y cocaína, respectivamente.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Alfredo S., de 32 años, y Gerardo Alejandro P., de 30, quienes fueron interceptados alrededor de las 10:20 horas en el cruce de Aureliano Ramos y Mariano Salas, en la colonia Hidalgo.

De acuerdo con el informe, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una camioneta Chevrolet Traverse gris, con placas de Durango, que circulaba con vidrios polarizados.

Al marcarles el alto y descender del vehículo, los uniformados observaron dos bolsas de plástico en el portavasos, lo que motivó una revisión más detallada.

En el asiento trasero se localizaron 28 envoltorios con hierba verde con características de la mariguana.

Asimismo, al inspeccionar al conductor, se le aseguraron 19 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína, mientras que al acompañante se le encontraron 10 bolsitas con la misma sustancia.

En total, los oficiales confiscaron 59 envoltorios de presunta droga.

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal para reforzar la seguridad y disminuir los delitos en la ciudad.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.