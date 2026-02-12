Detienen en Monterrey a conductor con camioneta robada en Apodaca

Personal de C4 detectó una camioneta Toyota en color blanca y placas de circulación RA2793A, que circulaba por Chapultepec y Privada Chapultepec

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cámaras del C4 de Monterrey detectaron una camioneta tipo pick-up que contaba con reporte de robo y detienen a conductor.

La detención se registró la tarde de este martes sobre la avenida Constitución y la calle Gregorio Torres, en la colonia Obrera fue detenido.

Personal de C4 detectó una camioneta Toyota en color blanca y placas de circulación RA2793A, que circulaba por Chapultepec y Privada Chapultepec que cuenta con reporte de robo por lo que dio aviso a los elementos de la Policía de Monterrey que realizan labores de prevención y vigilancia.

Los oficiales se abocaron a la búsqueda de la camioneta y tras ubicarla le pidieron al conductor que se detuviera. Al revisar el status de la camioneta, esta contaba con reporte de robo el día 28 de enero, en el municipio de Apodaca, por lo que fue detenido.

El hombre identificado como José Ángel "N", de 35 años de edad, fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.